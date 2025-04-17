Министерство обороны Великобритании заявило об успешном испытании нового типа электронного оружия RapidDestroyer, которое сбивает дроны с помощью мощных радиочастот.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в перспективе оружие может быть применено в Украине.

Лондон заявляет, что на испытаниях удалось нейтрализовать две группы по восемь дронов, а всего за время испытаний уничтожено уже более 100 дронов.

RapidDestroyer разработан консорциумом во главе с французским оборонным конгломератом Thales. Он перевозится в кузове грузовика и требует большого количества энергии.

Напомним, ранее Британия впервые применила энергетическое оружие, которое сбивает беспилотники "с помощью радиоволн". Оно называется RFDEW - радиочастотное направленное энергетическое оружие.

В январе прошлого года британское Министерство обороны объявило, что успешно испытало революционный мощный лазерный луч DragonFire. Дальность его действия засекречена, англичане лишь заявляют, что это "оружие прямой видимости", которое "может поразить любую видимую цель", имеет "высочайшую точность" и низкие долгосрочные затраты - менее 10 фунтов за выстрел.