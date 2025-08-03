Китайские военные и учёные активно ищут способы противодействия спутникам Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Об этом пишет агентство международное агентство информации и новостей Associated Press (AP).

Спутники считают угрозой для национальной безопасности Китая – к такому выводу AP пришло, проанализировав 64 научные публикации в китайских изданиях.

Среди предложений – использование субмарин с лазерным вооружением, создание атакующих спутников с ионными двигателями, а также применение оптических телескопов для отслеживания спутников на орбите.

Соответствующие исследования проводятся как в военных, так и в гражданских научных учреждениях.

По мнению китайских экспертов, спутники Starlink, обеспечивающие доступ к быстрому интернету в отдаленных районах, могут использоваться для военных целей.

Опасения Пекина усиливаются тем, что проект Маска связан с Пентагоном и американскими разведслужбами, а его глобальное присутствие продолжает расширяться.

Как известно, в Украине Starlink является основой боевой связи для ВСУ.

Ранее Белый дом назвал спутниковую связь Starlink угрозой нацбезопасности.

Напомним, в Reuters писали, что в ходе контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года Маск распорядился отключить Украине Starlink.