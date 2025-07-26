Астероид 2024 YR4, ранее считавшийся потенциальной угрозой для Земли, теперь может столкнуться с Луной. Существует риск, что это случится в конце 2032 года и негативно отразится на работе многих спутников на орбите.

Об этом пишет CNN.

Хотя шансы на удар по Земле исключены, по расчетам НАСА, вероятность удара по Луне составляет около 4,3%. Это рекордно высокий показатель.

Астероид имеет размер около 60 метров — достаточно большой, чтобы при ударе создать кратер диаметром около километра и выбросить в космос до 100 миллионов килограммов лунного грунта и пыли. Эти частицы могут достичь Земли в виде метеорного дождя, но угрозы для людей на поверхности не будет, так как атмосфера надежно защитит поверхность от космических частиц. Однако мелкий лунный мусор может представлять риск для спутников на орбите.

Если удар произойдет, это будет крупнейшее столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет. По оценкам ученых, он может привести к временному сбою в работе спутников связи и навигации, что отразится на множестве сфер — от транспорта до интернета.

При этом речь не идет о разрушении спутников — скорее о локальных повреждениях, как от камешка в лобовое стекло автомобиля.

Сейчас ученые обсуждают, есть ли смысл попытаться отклонить астероид от Луны по аналогии с миссией НАСА DART, которая в 2022 году успешно изменила орбиту астероида Диморф. Решение о подобных действиях будет зависеть от данных, которые удастся получить, когда YR4 снова появится в зоне наблюдения. Предположительно это произойдет в 2028 году.

В минувшем году мы сообщали, что на Филиппинские острова упал астероид 2024 RW1.