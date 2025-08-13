Россия на этой неделе планирует испытание новой крылатой ракеты с ядерным зарядом 9М730 "Буревестник".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что наблюдатели фиксируют активную деятельность на испытательном полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море, включая увеличение численности персонала и оборудования, а также кораблей и самолетов, связанных с более ранними испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

Напомним, недавно пресса сообщала, что в ближайшие дни Россия может провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Они пройдут на Новой Земле.

Что касается ракеты, то впервые о ее появлении сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В том же месяце ракета получила наименование "Буревестник" по результатам открытого голосования на сайте Министерства обороны России.

Ранее мы писали о том, что Россия больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ждать "дальнейших шагов" от России по размещению ракет малой и средней дальности в Европе.