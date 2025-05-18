"Тактика запугивания". Ночью РФ планирует учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты - ГУР
Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС".
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
По информации ГУР, местом запуска является район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области РФ.
"Цель запуска - демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.
При этом известно, что дальность полета такой ракеты составляет более 10 тысяч км.
По какой цели будет осуществлен запуск, в ведомстве не уточнили. Однако, учитывая, что пуск разведка характеризует не как учебный, а как учебно-боевой, то не исключено, что имеется в виду запуск по Украине.
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