Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС".

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, местом запуска является район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области РФ.

"Цель запуска - демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

При этом известно, что дальность полета такой ракеты составляет более 10 тысяч км.

По какой цели будет осуществлен запуск, в ведомстве не уточнили. Однако, учитывая, что пуск разведка характеризует не как учебный, а как учебно-боевой, то не исключено, что имеется в виду запуск по Украине.

Напомним, что на завтра запланирован телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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