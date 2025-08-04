Россия больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений. С 2023 года фиксируем прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО для обкатки данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность... Налицо множащиеся факты появления в различных регионах, в том числе имеющих особое значение для Российской Федерации с точки зрения национальной безопасности, вооружений американского производства, характеристики которых позволяют причислять их к наземным ракетным системам средней и меньшей дальности... Подобный сценарий потребует от нашей страны компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса. Так как наши многократные предостережения на этот счёт были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР (Азиатско-тихоокеанском регионе - Ред.), МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности", - сказано в заявлении.

О том, что Россия отменит этот мораторий, глава МИД Сергей Лавров заявлял еще в конце прошлого года.

В прошлом году сообщалось, что США планируют с 2026 года размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие.