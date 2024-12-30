Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ объяснил это развертыванием аналогичного американского оружия в Европе.

США "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира".

В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Лавров упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине.

Лавров сказал, что "на сегодняшний день очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказаться".

Напомним, США планируют с 2026 года размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие.

Ранее российский военный эксперт Ширяев предположил, что удар "Орешником" по Украине - это ответ на планы США разместить в Европе "Томагавки".

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