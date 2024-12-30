Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности. Лавров назвал причину
Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ объяснил это развертыванием аналогичного американского оружия в Европе.
США "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира".
В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Лавров упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине.
Лавров сказал, что "на сегодняшний день очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказаться".
Напомним, США планируют с 2026 года размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие.
Ранее российский военный эксперт Ширяев предположил, что удар "Орешником" по Украине - это ответ на планы США разместить в Европе "Томагавки".
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