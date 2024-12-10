США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление американского Министерства обороны.

"Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени", - говорится в сообщении ведомства от 10 декабря.

Для перехвата была использована американская система противоракетной обороны Aegis, интегрированная с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.

Радар AN/TPY-6, разработанный специально для Гуама и поставленная туда в начале этого года, отслеживала цель с момента запуска до перехвата. Новый радар использует технологию распознавания дальнего радиуса действия.

Судя по всему, испытания связаны с применением Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Власти РФ утверждали, что его не может сбивать ни одна система ПВО в мире.

Сегодня Владимир Путин сказал, что "Орешник" отменяет необходимость для России применять ядерное оружие.