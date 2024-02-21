Во время британских ядерных испытаний едва не пострадал министр обороны Грант Шэппс.

Об этом сообщает The Sun.

Во время учений в Атлантическом океане британская подводная лодка HMS Vanguard выпустила трехступенчатую баллистическую ракету Trident 2. Согласно сообщениям, снаряд приземлился всего в нескольких ярдах от самой подлодки, где находились глава Министерства обороны Британии и адмирал.

Предыдущее испытание этой ракеты 8 лет назад тоже закончилось неудачей.

Министерство обороны подтвердило, что во время учений 30 января у побережья Флориды произошла "аномалия", но заявило, что силы ядерного сдерживания остаются "эффективными".

Ранее The Sun сообщал, что Великобритания в ближайшие дни проведет испытания ядерной ракеты впервые за восемь лет.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.