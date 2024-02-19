Заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек выступил против размещения ядерного оружия на территории страны.

Об этом он заявил в эфире Polskie Radio.

"Хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента не было", - заявил Взентек.

По его мнению, размещение ядерного оружия в Польше в данных условиях "увеличило бы уровень угрозы". Он призывает "сконцентрироваться на модернизации вооруженных сил с помощью современных обычных вооружений" для подготовки к конвенциональному военному конфликту.

Ранее о том, что Польша через несколько лет может получить ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear sharing, заявил польский генерал Ярослав Крашевский.

Напомним, впервые за восемь лет Великобритания проведет испытания ядерной ракеты в Атлантике. Предыдущие испытания такого оружия англичане проводили в 2016 году, они закончились неудачно.

Также СМИ писали, что США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании. В Пентагоне отказались давать изданию комментарии по этому поводу и каким-то образом подтверждать либо опровергать эту информацию.