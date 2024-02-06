У Ирана достаточно оружейного урана, чтобы создать свое первое ядерное оружие в течение недели.

Об этом сообщает американский Институт науки и международной безопасности.

В течение месяца Иран может произвести шесть бомб, а через полгода - еще 12.

"Продолжающиеся конфликты приводят к игнорированию иранской ядерной угрозы в то время, когда потенциал Ирана в области ядерного оружия никогда не был таким большим. В сочетании со снижением прозрачности своей ядерной программы впервые за многие годы мы сталкиваемся с реальной возможностью того, что Иран может решить использовать свой ядерный потенциал в качестве оружия и создать ядерное оружие", - пишет Институт.

Экс-президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Иран может получить ядерное оружие уже через 60 дней и обвинил в этом президента Джо Байдена, благодаря которому Иран "стал очень богатой страной, которая захватывает Ирак".

Об этом экс-президент США заявил в интервью телеканалу Fox News.

По информации британских медиа, впервые за восемь лет Великобритания проведет испытания ядерной ракеты в Атлантике. По данным издания, носитель подводная лодка HMS Vanguard уже вошла в воды Атлантики. Трехступенчатая баллистическая ракета Trident-2 будет запущена по условной цели в океане.