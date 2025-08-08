В ближайшие дни Россия может провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Они пройдут на Новой Земле. Официальных данных об этом мало, но некоотрые факторы указывают на то, что подготовка к испытаниям подходит к концу.

Об этом сообщает The Barents Observer.

По информации издания, российские военные закрыли воздушное пространство в зоне протяженностью 500 км вдоль западного побережья архипелага с 7 по 12 августа. Кроме того, на авиабазе Рогачëво на архипелаге сейчас стоят два самолета "Росатома", которые раньше уже обслуживали подобные испытания. Наконец, у берегов Новой Земли на наблюдательных точках сейчас находятся по меньшей мере четыре судна, еще в начале недели стоявшие на якоре недалеко от испытательного полигона Паньково.

С конца 1950-х годов упомянутый архипелаг служит площадкой для испытаний СССР, а затем Россией ядерного оружия.

Что касается ракеты, то впервые о ее появлении сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В том же месяце ракета получила наименование "Буревестник" по результатам открытого голосования на сайте Министерства обороны России.

Ранее мы писали о том, что Россия больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ждать "дальнейших шагов" от России по размещению ракет малой и средней дальности в Европе.