Украина не может забрать тела своих военных с поля боя, потому что территория остаётся за противником.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

"Фронт движется на нас. Тела остаются на территории противника, как мы можем их эвакуировать? Из батареи выскочили сегодня, забрали человека, где-то подобрали раненого, но объёмы не те. Там линия фронта. Кто не был там, те не понимают. Думают: тело вот лежит, забрал - не забрал", – пояснил Пивненко.

Ранее мы уже приводили это объяснение, когда анализировали, почему Москва передаёт Киеву тысячи тел солдат ВСУ, получая взамен десятки погибших россиян.

