В Украину возвращено 1003 тела, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными на своей странице в Facebook.

В ведомстве уточнили, что правоохранители и эксперты проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

В то же время в РФ заявили, что в рамках стамбульских договоренностей передали Украине тысячу тел украинских военных и получили 26 тел российских солдат.

Напомним, последний обмен телами погибших военных между Украиной и РФ состоялся 20 ноября по формуле "1000 на 30".

А во время обмена в октябре в Украину вернули 1000 тел военных, взамен были переданы тела 31 россиянина.