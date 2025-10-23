Сегодня в Украину возвращены 1000 тел погибших, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военным.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Facebook.

Как сообщается, следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.



В Координационном штабе отметили, что репатриационные мероприятия удалось провести благодаря работе сотрудников штаба, Объединённого центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, и ГСЧС.



По данным российских военкоров, взамен Украина передала России 31 тело погибших российских военных.

Напомним, в июне состоялось масштабное возвращение в Украину тел погибших граждан, в том числе военнослужащих. Так, 13 июня в рамках договорённостей в Стамбуле Украине вернули 1200 тел, а в последующие два дня возвращали тела в таких же количествах.

Всего за три дня Украине было передано более 3600 тел из 6000, о которых стороны договорились на переговорах в Стамбуле.