Президент США Дональд Трамп снова обвинил Владимира Зеленского в нежелании заключать мир. Он заявил, что единственным противником предлагаемого США мирного плана остается президент Украины.

Об этом он сказал вчера, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

По словам Трампа, переговоры о сделке были близки как с Москвой, так и с Киевом, и сама концепция соглашения получила широкую поддержку. Она подразумевает "раздел территории".

"Я думал, что мы были очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы были очень близки к заключению соглашения с Украиной — на самом деле, кроме президента Зеленского, его людям понравилась концепция сделки. Знаете, мы предложили кое-что. Это четыре или пять разных пунктов, немного сложных, потому что ты делишь землю определенным образом, это нелегко. Это вроде как сложная сделка с недвижимостью, умноженная на тысячу, да? Но это сделка, которая остановила бы убийство тысяч людей каждый месяц", — сказал Трамп.

Также он в очередной раз повторил, что если не остановить войну в Украине, она может перерасти в третью мировую.

"Такие вещи заканчиваются третьей мировой войной. И я сказал это на днях, я сказал, знаете, все продолжают играть в такие игры. Вы закончите третьей мировой войной. И мы не хотим, чтобы это произошло", - подчеркнул президент США.

Он также сообщил, что в субботу запланирована встреча американских и европейских политиков, посвященная Украине. Но, по словам Трампа, США ещё не решили, посещать ли её.

"Мы посетим, если решим, что есть хорошие шансы (завершить войну в Украине - Ред.). Мы не хотим тратить много времени... Посмотрим, будем мы посещать встречу или нет", - сказал Трамп.

Ранее он уже говорил о территориальных потерях Киева, только в иных выражениях: мол, Украина неизбежно лишится оставшихся частей Донбасса "если не в рамках мирного соглашения, то на поле боя".