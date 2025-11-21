Президент США Дональд Трамп подтвердил, что требует от Украины согласиться на мирный план до четверга.

По его словам, День благодарения является "подходящим временем" для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение.

"Украина теряет территорию, а Путин не хочет продолжать войну", - говорит Трамп.

Он также отметил, что Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса – "если не в рамках мирного соглашения, то на поле боя".

"Похоже, им придётся отказаться от части территории, которую они не потеряли в войне. Они не могут вступить в НАТО", – сказал журналист радио Fox.

"Они потеряют её в ближайшее время, да", – ответил Трамп.

"Весь Донбасс?" – уточнил журналист.

"Они теряют территорию. Они теряют территорию", – ответил президент США.

Таким образом он фактически подтвердил, что его мирный план требует от украинской стороны вывод войск со всей Донецкой области.

Также Трамп заявил, что Москва "не стремится к атакам на страны Балтии". Якобы, у Литвы, Латвии и Эстонии "нет причин беспокоиться", потому что "украинский конфликт будет разрешен".

В то же время он подчеркнул, что скоро введет "очень мощные" санкции против России и не будет снимать санкции с ее нефти.

Характерно, что это заявление прозвучало на фоне всеобщего обсуждения "мирного плана Трампа" и давления США на Киев с требованием его принять.

Ранее западные СМИ писали, что Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамочное мирное соглашение, заключенное при посредничестве Вашингтона.

