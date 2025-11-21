Россия пока не получала мирный план президента США Дональда Трампа для Украины, но знакома с его формулировками.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Москва не получала план мирного урегулирования. Россия знает о наличии возможных модификаций и формулировок в мирном плане со стороны США. Россия остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Контакты между РФ и США по Украине не прекращаются и не прекращались", - сообщил спикер Кремля.

Он добавил, что не знает, ставили ли украинскому президенту Владимиру Зеленскому крайний срок 27 ноября для согласия на условия плана, о чем пишут СМИ. Но призвал Киев принять решение о плане Трампа незамедлительно. По словам Пескова, Украина "должна прямо сейчас принять ответственное решение о мирном урегулировании, потом будет поздно".

Также он сказал, что Россия и США пока предметно не обсуждали этот план, хотя "определенные соображения американской стороны по мирному плану есть". А РФ "полностью открыта и сохраняет открытость к мирным переговорам" и хочет, чтобы переговоры увенчались успехом, поэтому не будет вести их в "мегафонном режиме".

