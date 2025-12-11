Зеленский рассказал, почему США требуют вывести ВСУ из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса и создать там демилитаризованную зону.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
"Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки", – заявил он.
При этом Зеленский по-прежнему против пункта мирного соглашения об отводе ВСУ со всей территории Донбасса.
"Позиция Украины по Донбассу неизменна – "стоим, где стоим", – сказал он.
"Пойдет ли Украина на "свободную экономическую зону" в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины", – добавил Зеленский.
В то же время численность ВСУ в проекте мирного соглашения на сегодняшний день составляет 800 тысяч военных, подтвердил президент.
По его словам, ранее фигурировали "достаточно разные цифры".
Украина и США в рамках мирного соглашения подпишут соглашения по экономике и восстановлению, а также о гарантиях безопасности, заявил Зеленский.
"Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины", – добавил он.
Зеленский также все еще не выбрал нового главу Офиса президента, подчеркивая, что сейчас не время для этого.
"Сейчас не время искать нового руководителя ОП", – заявил он.
Напомним, вчера Зеленский провел онлайн-разговор с министром финансов США Скоттом Бессантом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой компании BlackRock Ларри Финком.
Ранее мы публиковали подробности обсуждаемого мирного плана для Украины.