Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса и создать там демилитаризованную зону.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки", – заявил он.

При этом Зеленский по-прежнему против пункта мирного соглашения об отводе ВСУ со всей территории Донбасса.

"Позиция Украины по Донбассу неизменна – "стоим, где стоим", – сказал он.

"Пойдет ли Украина на "свободную экономическую зону" в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины", – добавил Зеленский.

В то же время численность ВСУ в проекте мирного соглашения на сегодняшний день составляет 800 тысяч военных, подтвердил президент.

По его словам, ранее фигурировали "достаточно разные цифры".

Украина и США в рамках мирного соглашения подпишут соглашения по экономике и восстановлению, а также о гарантиях безопасности, заявил Зеленский.

"Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины", – добавил он.

Зеленский также все еще не выбрал нового главу Офиса президента, подчеркивая, что сейчас не время для этого.

"Сейчас не время искать нового руководителя ОП", – заявил он.

Напомним, вчера Зеленский провел онлайн-разговор с министром финансов США Скоттом Бессантом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой компании BlackRock Ларри Финком.

Ранее мы публиковали подробности обсуждаемого мирного плана для Украины.