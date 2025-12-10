Президент Украины Владимир Зеленский вслед за премьер-министром Юлией Свириденко провел онлайн-разговор с министром финансов США Скоттом Бессантом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой компании BlackRock Ларри Финком.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

С украинской стороны также присутствовали премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр экономики Алексей Соболев, первый замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Зеленский заявил, что фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины.

Сообщается, что команды подробно обсудили ключевые вопросы для восстановления, разные механизмы и видения восстановления.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина уже подготовила свой взгляд на 20 базовых пунктов фундаментального документа для окончания войны. Сами пункты Офис президента не называет.

Напомним, вчера премьер Свириденко обсуждала с Бессантом работу фонда по ресурсной сделке.

"Во время нашего общения я подчеркнул приверженность президента Трампа обеспечению прочного мира в Украине и обсудил санкции Минфина в отношении крупнейших российских нефтяных гигантов – "Лукойла" и "Роснефти", что соответствует смелому, решительному лидерству Дональда Трампа. Я также вновь подчеркнул важность продвижения вперёд реформ и антикоррупционной повестки Украины. Лидерство премьер-министра в реализации Инвестиционного фонда по восстановлению Украины – достойно похвалы. Фонд мобилизует американские таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционного климата Украины, обеспечивая при этом, что никто, кто поддерживал войну России, не сможет извлечь прибыль из восстановления Украины", – сообщил глава Минфина США о результатах разговора с премьером Украины.

Напомним, в Bloomberg писали, что с приходом к власти Трампа компания BlackRock прекратила искать инвесторов для фонда восстановления Украины.

