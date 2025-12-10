В Киеве найден мертвым Дмитрий Каденюк - сын космонавта Леонида Каденюка. Тело 41-летнего мужчины обнаружила сегодня утром его мать и вдова первого космонавта независимой Украины - Вера Каденюк в его квартире на площади Леси Украинки в столице.

Об этом стало известно "Стране". Позже полиция подтвердила информацию.

От знакомых семьи стало известно, что тело нашли у входной двери. Он был весь в крови. В руке Дмитрий сжимал нож, на теле были порезы.

Никаких предсмертных записок не было обнаружено, да и само расположение ран больше указывает на борьбу с кем-то, а не на самоубийство.

Полиция начала расследование по ч.1 ст.115 УК Украины - "умышленное убийство".

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Из открытых источников известно, что после смерти космонавта Леонида Каденюка родственники никак не могли поделить его имущество, а именно 4-комнатную квартиру на Печерске.

Вдова Каденюка также рассказывала прессе, что им с сыном поступают угрозы от другого отпрыска космонавта от первого брака - Владимира, который также претендует на наследство.

Сам Каденюк завещание не оставил, что породило споры между родственниками за его имущество.

Мы подробно писали о первом космонавте независимой Украины в отдельном материале.