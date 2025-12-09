В Киеве и области, а также в других регионах Украины сегодня резко ухудшилась ситуация со светом. По состоянию на 15:30 70% столичных потребителей были без электроэнергии (позже в "Укрэнерго" опровергли эту информацию, заявив, что "выключили" только 50% столичных потребителей).

Отметим, что накануне ДТЭК уже пересматривал графики отключений, урезав для некоторых групп столичных потребителей "время со светом".

Например, для группы 5.2 подачу электроэнергии уменьшили на час. В итоге свет должны были отключать с 01:30 до 08:30, с 13.00 до 19.00 и с 22.30 до 24.00 - в общей сложности 14,5 часов или большую часть суток. Для отдельных групп (например, 4.1 и 4.2) электроэнергию 9 декабря должны были давать практически на всю ночь (с 1:30 и до 8:30 утра), а днем выдерживать большие периоды отключений (с 8:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30).

После обеда в "Укрэнерго" сообщили, что во многих регионах страны, в том числе в Киеве и области, введены аварийные отключения и графики уже не действуют.

"Днепр - экстренные отключения, графики не действуют. Киев присоединяется к экстренным", - написал на своей странице в Фейсбуке глава YASNO Сергей Коваленко.

Но уже буквально через пару часов аварийные отключения для Киева, а также ряда других регионов отменили и электроэнергию снова стали подавать по графикам.

Причина усиления ограничений, по данным "Укрэнерго", - последствия предыдущих массированных атак на энергосистему. Вчера Сергей Коваленко написал в Фейсбуке, что от людей поступает очень много вопросов, почему так долго нет света.

"Света нет дольше, так как энергетики восстанавливают то, что враг просто стирает в пепел", - пояснил он.

Отметим, что во время недавней массированной атаки в Киевской области было серьезно повреждено несколько крупных подстанций. Кроме того, россияне наносили удары по ключевым энергообъектам страны - от Бурштынской ТЭС на западе до ГЭС и их подстанциям по руслу Днепра и подстанций АЭС (в том числе, питающим столичный регион). Таким образом РФ предприняла еще одну попытку расколоть украинскую энергосистему на "острова".

И то, что графики отключений начали применять сразу для 3-4 очередей бытовых потребителей, плюс ввели круглосуточные ограничения для промышленности, по мнению руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, говорит о том, что энергообъекты получили серьезные повреждения.

При этом, по его оценкам, дефицит мощностей на сегодня просто огромный - минимум 4 гигаватта.

Как рассказал нам источник на энергорынке, такой большой дефицит поясняется тем, что были отключены несколько блоков АЭС и их до сих пор не включили.

"Блоки отключили из-за того, что повреждены подстанции нескольких АЭС, в том числе Ровенской, от которой напрямую запитан Киев. То есть электричество просто нет возможности передать. Сегодня потребление выросло, так как пошло небольшое похолодание. "Укрэнерго" на это не рассчитывало, поэтому в час пик вынуждено было ввести аварийные отключения, и отменило их, как только ситуация более-менее стабилизировалась. Вероятнее всего, на такие меры оператор будет вынужден идти и в другие дни, пока не закончатся ремонтные работы на подстанциях и не включатся в работу все блоки АЭС. На это уйдет минимум две недели, но если будут еще прилеты, сроки могут возрасти", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

При этом периоды действия аварийных отключений могут увеличиваться по мере похолодания.