Минобразования рекомендовало школам перейти на шестидневку и закрыться на зиму из-за отключений света
Министерство образования и науки выпустило письмо с рекомендацией для школ закрыться на зиму, а также перейти на шестидневную неделю обучения в связи с ожидаемыми отключениями электричества.
Письмо к местным властям, датированное 17 ноября, опубликовал портал "Освіта.ua".
Для качественного функционирования школ в условиях возможного блэкаута Минобразования рекомендует:
- Обеспечить доступ учеников к системам управления обучением (LMS-системам Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams и др.).
- Разместить в системах учебные материалы на период с ноября по февраль и использовать электронные ресурсы, включая "Всеукраинскую школу онлайн".
- Обеспечить учащихся бумажными учебниками и пособиями.
- Подготовить распечатанные материалы на случай длительного отключения электроэнергии или интернета.
- Определить график проведения учителями консультаций для учеников в очном и дистанционном форматах с учетом наличия альтернативных источников энергии.
- Обеспечить выполнение образовательных программ через уплотнение материала и самостоятельную учебную работу учеников.
Также министерство призывает рассмотреть возможность:
- перенести занятия с зимы на июнь 2026 года (за исключением выпускных класов);
- продлить зимние каникулы за счет весенних;
- перейти на шестидневную неделю обучения;
- учиться в две смены;
- использовать асинхронный формат обучения (ученики изучают учебные материалы самостоятельно, в удобное для них время и темпе, без необходимости присутствия с преподавателем или одноклассниками).
в МОН подчеркнули важность создания единого канала связи с участниками образовательного процесса (мессенджеры, Google Classroom и т.д.). При отсутствии мобильной связи актуальная информация может размещаться на стендах учебного заведения. Рекомендуется регулярное информирование через чаты и SMS.
Школы должны иметь запас технической и питьевой воды, продуктов длительного хранения для безопасного пребывания учащихся не менее 48 часов. Алгоритм действий следует адаптировать под особенности и безопасность конкретного учреждения.
Также рекомендуется провести обсуждения порядка действий при блэкауте и обеспечить психологическую поддержку учащихся и педагогов в условиях стресса и неопределенности.
Ранее в одесских школах отменили осенние каникулы из-за опасений перебоев с отоплением и электричеством.
Эксперты не раз предупреждали об угрозе длительных отключений света или тотального блэкаута.