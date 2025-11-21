Министерство образования и науки выпустило письмо с рекомендацией для школ закрыться на зиму, а также перейти на шестидневную неделю обучения в связи с ожидаемыми отключениями электричества.

Письмо к местным властям, датированное 17 ноября, опубликовал портал "Освіта.ua".

Для качественного функционирования школ в условиях возможного блэкаута Минобразования рекомендует:

Обеспечить доступ учеников к системам управления обучением (LMS-системам Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams и др.).

Разместить в системах учебные материалы на период с ноября по февраль и использовать электронные ресурсы, включая "Всеукраинскую школу онлайн".

Обеспечить учащихся бумажными учебниками и пособиями.

Подготовить распечатанные материалы на случай длительного отключения электроэнергии или интернета.

Определить график проведения учителями консультаций для учеников в очном и дистанционном форматах с учетом наличия альтернативных источников энергии.

Обеспечить выполнение образовательных программ через уплотнение материала и самостоятельную учебную работу учеников.

Также министерство призывает рассмотреть возможность:

перенести занятия с зимы на июнь 2026 года (за исключением выпускных класов);

продлить зимние каникулы за счет весенних;

перейти на шестидневную неделю обучения;

учиться в две смены;

использовать асинхронный формат обучения (ученики изучают учебные материалы самостоятельно, в удобное для них время и темпе, без необходимости присутствия с преподавателем или одноклассниками).

в МОН подчеркнули важность создания единого канала связи с участниками образовательного процесса (мессенджеры, Google Classroom и т.д.). При отсутствии мобильной связи актуальная информация может размещаться на стендах учебного заведения. Рекомендуется регулярное информирование через чаты и SMS.

Школы должны иметь запас технической и питьевой воды, продуктов длительного хранения для безопасного пребывания учащихся не менее 48 часов. Алгоритм действий следует адаптировать под особенности и безопасность конкретного учреждения.

Также рекомендуется провести обсуждения порядка действий при блэкауте и обеспечить психологическую поддержку учащихся и педагогов в условиях стресса и неопределенности.

Ранее в одесских школах отменили осенние каникулы из-за опасений перебоев с отоплением и электричеством.



Эксперты не раз предупреждали об угрозе длительных отключений света или тотального блэкаута.