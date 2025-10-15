В Одессе могут внести изменения в осенние и зимние каникулы для школьников.

Об этом сообщила сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в Facebook

По словам Буйневич, пока есть свет и день еще достаточно длинный, дети должны использовать каждую возможность для учебы, а последняя неделя октября в одесских школах будет посвящена повторению материала, восполнению образовательных пробелов и закреплению знаний.

Как отмечается, контрольные работы и домашние задания в этот период проводиться не будут, а участие в занятиях будет необязательным.

"Это возможность, а не обязанность. Если ваш ребенок, например, уезжает в детский лагерь, сообщите об этом классному руководителю", — пишет чиновница.

Буйневич добавила, что решение по зимним каникулам пока не принято. Однако с учетом запросов родителей и совпадения с Рождественскими праздниками их могут начать раньше обычного.

Напомним, с 1 сентября в украинских школах запущен экспериментальный проект по переходу на 12-летнее обучение.

Ранее сообщалось, что с 2027 года украинские школьники после окончания 4-го класса будут обязаны проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в формате внешнего независимого оценивания (ВНО).



