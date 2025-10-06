Из-за угрозы затопления в школах и детсадах Одессы отменили посещения
Завтра, 7 октября, школы и детские сады Одессы будут работать дистанционно из-за угрозы затопления.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём телеграм-канале.
По его словам, этой ночью ожидается "значительный дождь", который будет продолжаться 12 часов.
Напомним, недавний ливень в Одессе вызвал потоп, в результате которого погибли 9 человек.
Спасатели проводили эвакуацию горожан всю ночь, извлекали провалившиеся в ямы автомобили, откачивали воду из зданий.
Всего удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.
За семь часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.
После этого была повторно объявлена угроза затопления.
Одесская мэрия напоминает о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников", - говорится в сообщении.