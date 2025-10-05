Одесситку и врачей "скорой помощи", которые помогли парню, находившемуся в розыске за нарушение правил военного учёта, убежать от военкомов, могут привлечь к ответственности.

Об этом заявляет одесский ТЦК.

"4 октября совместная группа оповещения в составе представителей РТЦК и СП и Национальной полиции проводила плановые мероприятия по оповещению в Киевском районе города Одессы. При проверке документов одного из граждан с помощью базы данных "Оберег" было установлено, что данное лицо находится в розыске за нарушение правил военного учёта", — говорится в сообщении военкомов.

ТЦК утверждает, что на законное требование представителя Национальной полиции пройти в ТЦК и СП для дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал агрессивно и попытался скрыться, что было пресечено, но "группа гражданских лиц" помешала движению автомобиля военкомов.

"Они блокировали служебный автомобиль, выражали угрозы и применяли физическое давление. В результате этих совместных противоправных действий правонарушитель покинул служебное транспортное средство", - заявляет ТЦК.

В заявлении также говорится, что все произошедшее было записано на бодикамеры и уже передано в полицию для реагирования.

Напомним, вчера в пабликах широко разошлось видео на котором девушка запрыгивает в "бусик", чтобы вытащить своего парня после чего на помощь ей пришли экипаж "скорой".

Ранее в Виннице сообщили о подозрении трем женщинам, которые 1 августа устроили митинг возле городского стадиона против ТЦК. Акция была связана с мобилизацией их мужей.

По версии следствия, из-за митинга военные ТЦК "не смогли своевременно выполнить свои служебные обязанности".

В отдельном материале мы разбирали, почему участились бунты против ТЦК и к чему они могут привести.