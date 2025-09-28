В Тернополе местный житель переехал сотрудников ТЦК на автомобиле. Инцидент произошел во врем проверки документов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области.

По информации правоохранителей, 27 сентября, примерно в 19:30, в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о наезде на военнослужащих на улице Иванны Блажкевич.

Военкомы хотели проверить у водителя Daewoo Lanos военные документы. Мужчина отказался их предъявлять, закрылся в автомобиле и внезапно начал движение, в результате чего двое военнослужащих получили травмы.

Третий военком открыл огонь из травматического пистолета по колесам автомобиля, но подозреваемый все таки смог скрыться. Пострадавших сотрудников ТЦК доставили в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют все детали инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в городе Калуш Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила нападение на районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки и освободила троих задержанных.

Также мы рассказывали о том, как работники предприятия в Ковеле отбивали мужчину у сотрудников ТЦК, применивших слезоточивый газ.