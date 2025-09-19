В Ковеле на Волыни сотрудники ТЦК отбивались слезоточивым газом от толпы работников предприятия.

Об этом сообщает областной военкомат.

Во время проверки документов мужчина убежал на территорию предприятия критической инфраструктуры.

Военные зашли за ним и там их окружили около 18 работников, "которые начали сопротивляться, угрожать и пытались причинить телесные повреждения, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль"

На месте происшествия работала полиция. Устанавливаются все обстоятельства и правовая квалификация действий участников инцидента, сообщает пресс-служба волынского ТЦК.

Ранее сообщалось, что гражданские лица штурмовали здание стадиона "Локомотив" в Виннице, куда местные военкоматы опрометчиво свезли военнообязанных. Вечером собравшиеся начали активные действия и выбили ворота.Участниками были женщины и родственники мобилизованных, которые пытались прорваться на территорию, чтобы освободить мужчин.

Напомним о случае в Каменце-Подольском Хмельницкой области, где произошел массовый конфликт между ТЦК, полицией и гражданскими лицами. Военкомы силой усадили мужчину в автомобиль, что вызвало возмущение прохожих, которые окружили машину и повредили её колеса.