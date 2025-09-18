Пограничники информируют территориальные центры комплектования и социальной поддержки о мужчинах, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины, хотя сами нарушения фиксируются как административные правонарушения, наказуемые штрафом.

Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Так он прокомментировал случаи задержания граждан, пытавшихся незаконно пересечь границу, обычно за пределами пунктов пропуска.

"Могу сразу отметить, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность. В то же время мы информируем также представителей территориальных центров комплектования, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации, обновлены ли у него военно-учетные данные. То есть это комплекс взаимодействия между ГПСУ и другими государственными органами", - сказал Деченко.

По его словам, бывали случаи, когда одних и тех же людей задерживали по несколько раз за попытки пересечь границу, в том числе более 10 раз.

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную Раду законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный побег за границу.

Между тем в Украине уже бывали случаи, когда пограничники убивали мужчин, бегущих за кордон.