Около 21 000 граждан, которые находятся за границей и обратились за обновлением паспорта, поставили на военный учет.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны, данные из которого привел народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно официальному отчету, после возобновления выдачи паспортов для мужчин за границей в апреле 2024 года, все данные Государственной миграционной службы (ГМС) начали автоматически передаваться в Минобороны для постановки на учет.

Напомним, что до апреля 2024 за границей не обновляли и не выдавали новые паспорта. Но потом выдача паспортов возобновилась, но все данные ГМС начали передавать в Минобороны для постановки на военный учет.

Летом в Верховной Раде депутаты предлагали разрешить нарушившим правила военного учета украинцам устраиваться на работу и получать бронь.

Ранее в ТЦК заявляли, что мужчина, который не явился за повесткой и заплатил за это штраф, все равно должен прибыть в Территориальный центр комплектования и пройти военно-врачебную комиссию.

Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне снова продвинулись в северных кварталах города Купянск в Харьковской области. В свою очередь в ВСУ заявили о продолжении оборонительной операции под Купянском. Сообщалось, что за последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

