В понедельник, 15 сентября, в Украине идет 1300-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.08 По всему фронту не работает спутниковая связь Starlink, сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.

Также на сбой в работе интернета жалуются пользователи. Его подтверждает и сервис Downdetector.

8.00 Ночью РФ атаковала дронами Днепропетровскую область, заявили в ОВА.

Удалось сбить шесть беспилотников. В Павлоградском районе возник пожар на транспортном предприятии.