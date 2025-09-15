В понедельник, 15 сентября, в Украине идет 1300-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8.08 По всему фронту не работает спутниковая связь Starlink, сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.
Также на сбой в работе интернета жалуются пользователи. Его подтверждает и сервис Downdetector.
8.00 Ночью РФ атаковала дронами Днепропетровскую область, заявили в ОВА.
Удалось сбить шесть беспилотников. В Павлоградском районе возник пожар на транспортном предприятии.
