Россияне снова продвинулись в северных кварталах Купянска, сообщил военный паблик Deep State. Напомним, вчера власти города опровергали наличие противника в Купянске.

"DeepState поспешил, нет россиян в Купянске. Бои происходят на окраинах. Вся территория Купянска находится под контролем сил обороны", - заявил глава Купянской ГВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что город "разрушен на 95%", а газ, свет и воду в него уже невозможно поставлять.

Между тем сегодня DS снова показывает там продвижение.

Также россияне захватили Темировку в Запорожской области и продвинулись в районе соседней Новоивановки (у границ Донецкой и Днепропетровской областей).

ВСУ при этом продвинулись в Сумской области - отбросив российские войска в Константиновке и Новоконстантиновке (на западном фланге российского плацдарма) и вышли в одном из мест к российской границе.

Детальнее ситуацию со штурмом Купянска мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1299-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы писали, что Борис Джонсон посетил Одессу. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп завлял, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ проходят крупнейшие учения "Запад-2025".

