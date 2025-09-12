В ходе штурмовых действий войска РФ снова использовали промышленные коммуникации – теперь для захода в Купянск.

Об этом сообщает украинскй военный обозреватель Deep State, публикуя соответствующие кадры в своём телеграм-канале.

"Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии. Таким образом, организованные группы противника без серьёзных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги", – пишет DS.

Паблик напоминает, что в первый раз подобным образом противник использовал сточный коллектор в Авдеевке, второй раз – газопровод возле Суджи в Белгородской области.

"Завтра какой-то спикер попытается это опровергнуть, назвав группы неорганизованными и немногочисленными, но в самом Купянске уже есть позиции для взлёта российских пилотов", – подводит итог обозреватель.

Ранее офицер ВСУ предупредил, что Россия стянула резервы для штурма Купянска.

Война в Украине продолжается 1297-й день. Последние новости с ключевыми событиями 12 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ снова продвинулись в Серебрянском лесничестве, что в Луганской области: противник вышел к реке Донец в районе деревни Григорьевки и севернее Серебрянки. По данным украинский военных, россияне также захватили село Сосновку в Днепропетровской области.

