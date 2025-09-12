Чиновники и командиры ВСУ призывают готовить детей к войне с садика, но своих отправляют учиться за границу
Украинские чиновники, судьи и некоторые командиры ВСУ рассказывают, что детей украинских необходимо готовить к войне с детсадов и школ, а сами отправляют своих отпрысков учиться за границу.
Этому посвящен новый сюжет "Бигус.инфо".
Журналисты приводят в пример заместителя главы 4-го центра рекрутинга сил ТрО Игоря Швайку. Он называл уехавших учиться за границу детей "крысами, которые сбегают с корабля". При этом его сын и дочь находятся в Бельгии.
Дочь министра соцполитики и единства Дениса Улютина учится в Эстонском университете естественных наук на ветеринара. На её учебу Улютин потратил 220 тыс. грн.
Народный депутат Тарас Батенко критиковал Министерство образования и науки за то, что оно годами закрывало глаза на отток молодежи за границу. Между тем его дочь учится в Нидерландском университете, что обходится нардепу почти в 690 тыс. грн за год.
Мэр Николаева Александр Сенкевич постоянно говорит, что в город нужно возвращать молодежь, но его собственные дети живут с супругой в Польше.
Многие чиновники в комментарии журналистам по поводу такой ситуации заявили, что их дети уже взрослые и сами выбирают, где им жить и учиться.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что его дети, которые учатся в Великобритании, пойдут в армию после 25 лет.
"Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове. Но если придёт время, они все вернутся, ведь у нас в армию идут с 25 лет. Все они пойдут, никто не будет прятаться. А зачем?" – сказал Садовый.
Напомним также о скандале, в который попала телеведущая Наталья Мосейчук после её заявлений в соцсетях о том, что ко всем украинцам домой "постучит" СБУ и что всем мужчинам придётся идти в ТЦК. Пользователи обвинили её в лицемерии, так как её 27-летний сын живёт в Европе.