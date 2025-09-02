Мобилизация в Украине не прекратится, даже если завтра будет прекращение огня. Она будет продолжаться еще "определенное время".

Об этом заявил замглавы Офиса президента Павел Палиса в интервью "Суспильному".

"В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно нужно поддерживать на должном уровне степень готовности ВС", – объяснил он.

Палиса утверждает, что в Украине за последние четыре месяца наблюдается положительная динамика в плане мобилизации.

Напомним, также Палиса заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается.

При этом, по словам волонтера Тараса Чмута, в боевые части каждый месяц доходят лишь треть мобилизованных.

Война в Украине идет 1287-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении Чунишино, сообщает Deep State. Также россияне захватили Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

