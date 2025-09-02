Мобилизация в Украине продолжится и после завершения войны - Офис президента
Мобилизация в Украине не прекратится, даже если завтра будет прекращение огня. Она будет продолжаться еще "определенное время".
Об этом заявил замглавы Офиса президента Павел Палиса в интервью "Суспильному".
"В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно нужно поддерживать на должном уровне степень готовности ВС", – объяснил он.
Палиса утверждает, что в Украине за последние четыре месяца наблюдается положительная динамика в плане мобилизации.
Напомним, также Палиса заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается.
При этом, по словам волонтера Тараса Чмута, в боевые части каждый месяц доходят лишь треть мобилизованных.
