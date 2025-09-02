Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается.

Об этом заявил в комментарии украинским изданиям заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

"При понимании тяжести общей ситуации на линии столкновения в настоящее время этот вопрос не на столе - я имею в виду снижение мобилизационного возраста", – сказал Палиса.

Он высказал мнение, что решение правительства разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет будет способствовать сохранению молодежи для Украины и уменьшит страхи родителей по поводу возможного снижения мобилизационного возраста.

Палиса также подчеркнул важность свободы выбора в новой программе добровольного привлечения мужчин 18-24 лет, добавив, что государство имеет условия, "которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами".

Между тем на фоне решения Кабинета министров Украины об открытии границ для парней до 22 лет начались призывы снизить мобилизационный возраст до 18, а также начать призывать девушек.

Почему Зеленский решил открыть границы для молодых украинцев, мы подробно писали в отдельном материале.