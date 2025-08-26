Украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале

По ее словам, сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

Также Свириденко сообщила, что решение правительства о разрешении выезжать из Украины для парней 18-22 лет касается и тех, которые сейчас находятся за границей.

"Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", – написала она.

"То есть эти парни могут теперь возвращаться в Украину и выезжать из нее, следуя логике премьера", - комментирует заявление Свириденко телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Зеленский говорил, что украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд за границу уже сегодня. Какие именно будут новые правила, президент Украины не уточнял.

Также сегодня народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий снять ограничения на выезд из Украины всем мужчинам призывного возраста – 18-60 лет.