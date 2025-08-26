Сегодня Кабмин изменит правила выезда мужчин до 22 лет за границу - Зеленский
Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд за границу уже сегодня.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьером Юлией Свириденко.
"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время должны заработать соответствующие возможности", - пишет Зеленский.
Какие именно будут новые правила, он не уточняет.
Напомним, что в Раде накануне предложили выпускать за границу всех парней младше 24 лет.
Насколько вероятно одобрение такой инициативы, мы рассуждали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1280-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, они освободили село Зеленый Гай у границы региона. В свою очередь Россия сообщает, что наступает в Днепропетровской области. Минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.