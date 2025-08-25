Анализируем итоги 1279-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома Сырского, они освободили село Зеленый Гай у границы региона.

Украинский военный паблик Deep State при этом отмечает лишь небольшое уменьшение зоны российского контроля в этом селе. По большей части оно остается под РФ, за исключением небольшого участка "серой зоны".

Россия же сообщает, что наступает в Днепропетровской области. В минобороны РФ заявили о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

Украина этого не подтверждала на картах Deep State населенные пункты находятся под контролем ВСУ, хотя возле них идут бои. При этом россияне уже опубликовали видео с флагом из Запорожского и Филии.

Российские войска продвинулись в Запорожской области в районе Каменского и Плавней.

CNN пишет, что украинские военные в Запорожской области ждут российского наступления. В бригаде, которая держит оборону в районе Орехова, отмечают, что противник концентрирует силы и перебрасывает войска из Курской области в сторону Запорожья.

“Русские готовятся к эскалации здесь, это точно”, – говорил Сергей Скибчук, командир отдела связи 65-й отдельной механизированной бригады.

Украинские бойцы говорят, что ресурсов им не хватает, особенно средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойного оружия. "Мы в технологической фазе, где ‘зона поражения’ увеличивается почти ежемесячно… Теперь это уже до 30 километров. А у нас этих систем не хватает на всем фронте", – говорит Скибчук.

Бойцы говорят, что без современных средств защиты и дальнобойного оружия им будет значительно труднее остановить возможное российское наступление.

Солдаты описывают жесткость боев и потери. Как рассказывает Евгений, 32-летний командир отделения, из шести его бойцов один погиб, двое были ранены, еще двое получили контузии. В одном из боев их группа была прижата огнем всю ночь, с восьми вечера до пяти утра, “без шанса даже встать или проползти вперед”.

Также по всем прифронтовым дорогам массово натягиваются антидроновые сетки, поскольку выбивание логистики - основная проблема этой войны, сообщает телеканал.

К фронту севернее. Российские войска за эти выходные снова продвинулись в Серебрянском лесничестве и в направлении Лимана - возле Торского и Ямполовки, сообщает Deep State.

Провижение в том же Серебрянском лесничестве уже явно угрожает Северску с фланга.

Также российское минобороны заявляет о захвате села Среднее севернее Лимана - на правом берегу речки Нитриус. Украина этого не подтверждала - по карте, Среднее под контролем ВСУ.

При этом украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что Среднее частично захвачено РФ.

Ситуация в Серебрянском лесничестве продолжает ухудшаться для ВСУ, пишет военный паблик Deep State.

"Противник продолжает развивать успех, пользуясь достигнутыми ранее продвижениями и проблемами, которые возникли на этом участке. В основном действуют небольшие группы пехоты, просачивающиеся в глубину территории, оказывающие постоянное давление на позиции украинских бойцов и ищущие любую возможность закрепиться. Бывают случаи, когда позиции ВСУ существуют только в отчетах, а затем враг внезапно оказывается в тылу — на позициях дронщиков или уже РЭРовцев и других подразделений", - сообщает телеграм-канал.

Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в лесу на северном берегу реки Северский Донец, где россияне угрожают перекрыть дорогу в районе Дроновки, "что создаст неблагоприятные последствия для имеющихся там позиций".

"Поэтому есть надежда, что их вовремя выведут, чтобы они не оказались в окружении, - пишет паблик. Россияне пытаются полностью вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества и завершить многолетнюю историю боёв за него.

Также войска РФ оказывают давление в направлении Ямполя и уже появились в районе дороги Ямполь–Заречное.

"В самом же Заречном ситуация также складывается неблагоприятно для украинских бойцов, поскольку враг постепенно затягивается в населённый пункт мимо позиций, и выбивать его оттуда становится всё сложнее", - сообщает DS.

При этом, по данным главкома Сырского и Deep State, севернее этого участка ВСУ освободили село Новомихайловка на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

При этом армия РФ существенно продвинулась к западу от Купянска, сообщает Deep State. Таким образом россияне подошли на два километра к основной трассе снабжения города - из Харькова.

Кроме того заметно, к юго-востоку от Купянска образуется масштабный "карман".

Зачем Келлог приехал в Киев

На день независимости в Киев приехал спецпредставитель Трампа Кит Келлог. На встрече с Зеленским он выразил выразил надежду, что к следующему Дню независимости в Украине уже будет мир. Келлог также надеется, что в ближайшее время удастся согласовать гарантии безопасности для Киева.

Спецпредставитель прибыл в Украину в момент, когда мяч по переговорам, как выразился Трамп, на стороне Зеленского.

Во время переговоров на Аляске Путин, напомним, сделал уступки в сравнении со своими предыдущими требованиями по миру: отказался от претензий на всю Херсонскую и Запорожскую области, согласившись на контроль в этих регионах по текущей линии фронта. При этом он оставил в силе требование вывести ВСУ из Донбасса.

В США это явно рассматривают как серьезный сдвиг позиции Москвы.

"Русские впервые за 3,5 года пошли на значительные уступки Трампу и готовы были проявить гибкость в плане некоторых своих основных требований", - сказал вчера вице-президент США Вэнс.

Однако Зеленский это как уступки со стороны РФ не воспринимает, выводить войска из Донецкой и Луганской областей отказывается. Его позиция остается прежней: война может закончиться только по линии фронта, гарантии безопасности должны включать ввод войск стран НАТО в Украину и прочие требования, которые РФ отвергает - и поэтому на их базе договориться на данный момент в принципе невозможно.

Отталкиваясь от этих заявлений украинского президента, в Москве уже заявили, что на данных условиях прямых переговоров Путин с Зеленским проводить не станет. Что ломает "схему Трампа", по словам которого, такая встреча должна стать следующим этапом урегулирования.

И пока вопрос, кого Трамп будет считать главным препятствием к этой встрече - Путина, который согласился, в понимании Трампа, на уступки в сравнении со своей предыдущей позицией, или Зеленского, который стоит на своих прежних позициях (в чем его поддерживает и Европа).

По всей вероятности, именно это станет предметом разговора Келлога и Зеленского в Киеве. А также встречи Украины и США в конце недели, которую сегодня анонсировал украинский президент (уровень этой встречи пока неизвестен). Косвенное свидетельство такой тематики приезда Келлога - поздравления Трампа и Рубио ко Дню независимости Украины, где оба заявили о необходимости переговоров для окончания войны.

Многие западные СМИ при этом пишут, что Трамп склонен скорее оказывать давление на Украину на нынешнем этапе переговоров. Такой вывод они сделали из недавнего поста президента США, где тот говорит, что Киеву нельзя победить в войне, не наступая на территорию России.

"Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда, у которой фантастическая оборона, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией. Лживый и совершенно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ответить, только защищаться. И что из этого получилось? Как бы то ни было, эта война никогда бы не началась, будь я президентом — никаких шансов. Впереди - интересное время", - написал Трамп.

По мнению NBC News, этот пост является сигналом о том, что Украине придётся принять соглашение в основном на условиях России. О том же сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По его мнению, президент США "по-прежнему не склонен оказывать давление на Путина, убеждённый, что у него больше рычагов влияния (чтоб заставить принять условия сделки - Ред.) на Украину и европейских союзников".

"Он давно считал, что Россия имеет преимущество в самой войне и её нужно склонить к мирным переговорам, - сказал один из источников. - Украина же, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше возможностей для давления, чтобы заставить её согласиться на сделку".

При этом сама Украина, как утверждают западные СМИ, на деле все же готова на отступление от своих публичных переговорных позиций. А именно - на вывод войск с контролируемой ею территории Донбасса. Но в обмен на надежные гарантии безопасности, в том числе от США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних украинских чиновников и политологов. "Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента (на территории Украины - Ред.) и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак", - пишет NYT.

Материал резюмируется тем, что в сложившейся ситуации Украина рассматривает возможность территориальной уступки в обмен на мирное соглашение с западными гарантиями безопасности. Газета приводит также мнение бывшего главы МИД Украины Пристайко, что это "отравленная пилюля", которую стране придется принять.

Итак, исходя из всего сказанного выше какие перспективы переговорного процесса?

По прошествии недели общий тон комментариев в западных СМИ предельно скептический. Все пишут о тупике в переговорах.



Сам Трамп вновь заявил о своих уже легендарных "двух неделях", в течение которых он будет ждать результата по переговорам. При этом он не говорит четко - что произойдет, если за две недели никакого результата не будет. Будет ли он предпринимать меры принуждения и если да, то к кому – к России или к Украине?



Оценки о тупике действительно напрашиваются, ввиду того что на данный момент позиции сторон очевидно несовместимы. Украина видит в качестве гарантий безопасности ввод европейских войск при поддержке США. Россия категорически против этого. Кроме того, Киев отвергает основные требования Москвы – вывод войск из Донецкой области, нейтральный статус, русский язык и прочее.



Сойтись эти позиции теоретически могут несколькими путями.



Во-первых, вследствие резкого ухудшения положения на фронте или внутри государства для одной из воюющих сторон. Пока такой ситуации не наблюдается. Ни Москва, ни Киев не оценивают на данный момент ситуацию как критическую для себя.



Во-вторых, в силу давления внешних игроков. И вот тут есть очень большое отличие между положением России и Украины.



У Трампа и Запада в целом рычаги давления на РФ ограничены. Прошлые годы показали, что ни санкции, ни массированные поставки оружия Украине критического влияния на позицию Кремля не оказывают. А прямое военное вмешательство Вашингтон исключает из-за угрозы ядерной войны.

У Трампа остается еще некоторые неиспользованные варианты давления. Например, пошлины против стран-покупателей российских энергоносителей, которые он ранее обещал ввести, выдвинув 10-дневный ультиматум Путину. Однако еще до его истечения, стало понятно, что ни Индия, ни Китай от покупок российской нефти отказываться не намерены и потому введение пошлин могло бы спровоцировать торговую войну США с крупнейшими странами незападного мира, фактически создав глобальный антиамериканский фронт.

По одной из версий именно это и стало причиной того, что Трамп снял свой ультиматум и возобновил переговоры с Путиным. Также периодически всплывает тема с блокадой российских портов военно-морскими силами НАТО. Однако это может быть воспринято РФ как объявление войны и привести к прямому столкновению России и Запада со всеми вытекающими отсюда рисками.



Рычаги давления на РФ есть у Китая. Однако за все годы войны он ни разу ими не воспользовался, для того чтобы побудить Кремль пойти навстречу требованиям Украины и Запада. И сейчас также пока нет признаков, что Пекин будет как-либо сильно давить на Москву, особенно с учетом нарастающего противостояния США и КНР.

На Украину же у США есть огромный арсенал средств влияния, которому, если он будет применен, Киев долго сопротивляться не сможет.



И один из главных рисков для Зеленского заключается в том, что Трамп может прийти к выводу, что ускорить завершение войны реально только одним способом – жестко надавить на Киев, побудив его принять ключевые российские условия. О том, что президент США уже думает примерно в таком направлении, пишут и ряд западных СМИ.

Надеждой Киева и Европы является то, что Трамп не посмеет столь сильно "подыграть Путину", опасаясь негативной реакции общественного мнения в США и части собственной партии.



Однако, если завершение войны в Украине и восстановление отношений с Россией будут оставаться в центре стратегии Трампа, то никаких вариантов исключать нельзя.



Тем более что давление не обязательно может быть в форме публичных резких шагов в виде, например, прекращения предоставления разведывательной информации или же введения санкций против руководителей Украины. Оно может быть скрытым, постепенным, но от этого не менее болезненным. Например, под тем или иным предлогом прекратятся поставки ракет к системам "Пэтриот" даже за деньги.



И сама по себе перспектива такого давления может оказывать влияние на Киев и его переговорную позицию.



Что касается непосредственно нынешнего переговорного процесса, то он в реальности все ж таки идет, хотя и небыстро. Банковая уже официально подтвердила, что обсуждает с США и Европой гарантии безопасности, модель которых обещают представить до конца следующей недели. Если в этой модели не будет пункта о вводе иностранных войск в Украину, то теоретически Москва может его как минимум,начать обсуждать.



И если вопрос по безопасности согласуют все стороны (хотя гарантий этого, конечно, нет), можно будет приступить ко второму этапу – вопросу территорий. И здесь уже будет ключевым моментом – какие рычаги давления готов применить Трамп, чтобы переговоры по данной теме сдвинуть с мертвой точки.

Что касается Зеленского, то его риторика, как уже писалось выше, в последние дни жесткая и бескомпромиссная.

"Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который россияне называют компромиссом", - заявил в обращении ко Дню независимости.

Подобными образом Зеленский высказывался в последние дни неоднократно, из чего некоторые наблюдатели делают вывод, что он занял бескомпромиссную позицию и отвергает все уступки, которые от него требует глава Кремля Владимир Путин и к которым его, по данным западных СМИ, подталкивает и Трамп.

Однако здесь нужно учитывать несколько моментов.

Во-первых, заявления Зеленского рассчитаны не столько на внешнюю, сколько на внутреннюю аудиторию. После скандала с НАБУ, когда президент был вынужден сдать назад, рейтинг Зеленского просел, а его внутриполитические позиции были подорваны.

Теперь же, очевидно, он пытается использовать появившийся после встречи на Аляске сюжет "Трамп и Путин принуждают Киев к капитуляции" для того, чтобы отыграть этот тренд назад, показывая свою бескомпромиссность в защите национальных интересов. Тем более что уже был пример скандала с Трампом в Овальном кабинете, после которого рейтинг Зеленского значительно вырос.

Во-вторых, судя по многим признакам, пока никакого серьёзного давления на практике Трамп на Зеленского ещё не оказывал. По крайней мере о каких-либо уже задействованных "мерах принуждения" ничего не известно. И возможно, на Банковой полагают, что таких мер и не будет, так как Трамп не захочет выглядеть слишком уж подыгрывающим Путину. Но верен ли этот расчет, неизвестно. И если меры последуют, то большой вопрос, как отреагирует на них украинская власть.

После упомянутой выше перепалки с Трампом Вашингтон остановил военную помощь Украине и Зеленский вскоре был вынужден согласиться на прекращение огня по линии фронта, против чего ранее категорически выступал. На этот раз требуемые уступки (передача всей территории Донецкой области) жестче. Но и арсенал средств давления может быть задействован более широкий.

В-третьих, большое значение будет иметь вопрос гарантий безопасности для Украины. Западные СМИ уже публикуют сигналы, что Киев может быть готов вывести войска из Донецкой области, если Киев получит надежные гарантии безопасности, включающие размещение европейского военного контингента и поддержку США. Официально, впрочем, Зеленский отрицает возможность вывода войск с Донбасса.

Однако очевидно, что вопрос гарантий является ключевым моментом, который может повлиять на позицию Банковой. Конечно, Запад может оказаться и не готовым дать такие гарантии, которые хочет Зеленский. И много сомнений по поводу того, что с ними согласится Россия.

Но в любом случае вопрос гарантий сейчас, как мы уже писали, является главным в переговорном процессе. И от того, как он решится, во многом зависят его дальнейшие перспективы.

При этом на Зеленского оказывается давление и со стороны условной "партии войны", которая побуждает его не идти ни какие уступки. Через западные СМИ уже активно прокачивается тема, что политическое будущее президента Украины зависит от того, уступит ли он России Донбасс или нет.

А бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на страницах британской газеты The Times пригрозил Владимиру Зеленскому смертью, если тот выведет войска из Донбасса.

"Если Зеленский отдаст хоть какую-то незахваченную землю, он будет трупом - политически, а затем реально. Это было бы бомбой под нашим суверенитетом. Люди никогда этого не примут", - заявил Стерненко.

Рада хочет выпускать за границу до 24 лет

В Раду внесли законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам до 24 лет. Среди авторов - глава правоохранительного комитета Завитневич и многие другие "слуги народа". То есть, это инициатива "партии власти".

"Большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за границей, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений не смогут снова выехать из Украины. Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18-летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях", - пишут депутаты.

Ранее внесение такого законопроекта анонсировал нардеп Вениславский.

"Мы понимаем, что может быть мобилизованный человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 - им можно ограничить свободу передвижения. А остальным - нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", - сказал нардеп.

Напомним, ранее Зеленский инициировал разрешение выезда за границу до 22 лет. Кабмин обещал это сделать до конца прошлой недели, но так и не сделал. Вместо этого правительство внесло законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.

Спикер Стефанчук, впрочем, сомневается, что Рада поддержит этот законопроект.

"Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу", — сказал Стефанчук.

Отметим, что эта инициатива Кабмина вызвала крайне негативную реакцию в обществе - что, возможно, и стало причиной сомнений спикера парламента.

При этом пока неясно, пройдет ли через Раду депутатский законопроект о снятии запрета на выезд тех, кто не подпадает под мобилизацию.

Поскольку этот документ уже сейчас входит в противоречие с тем, что обещали Зеленский и Кабмин.

Кроме того, в целом накал мобилизации не спадает, скандалов с ней меньше не становится - то есть, нехватка людей на фронте продолжается.

Поэтому насколько вообще власть реально собирается делать столь масштабные послабления с открытием границ, а не пиарится на них - на этот счет уже две версии.

Первая - с учетом того, что законопроект внесли нардепы от "Слуги народа" это согласованная инициатива с Банковой, где хотят несколько снизить социальное напряжение в обществе, которое, в том числе, порождается и ограничениями на выезд молодых парней после 18 лет. Правда, пойти на такой шаг (с учетом того, что наверняка многие молодые люди до 24 лет покинут Украину, если закон даст такую возможность) власти могут только, если уверены в скором завершении войны.

Вторая - это самодеятельность депутатов, которые пытаются пиариться на злободневной теме, восприняв заявление Зеленского о возможности выезда для парней младше 22-х лет как сигнал, что есть зеленый свет на подобные инициативы. Но это воспринятое может оказаться ошибочным. Та же Свириденко, поясняя почему до сих пор правительство не приняло постановление о возможности выезда за границу для молодых парней, сказала, что нужно вопрос тщательно проработать. В том числе и с военными. Это является косвенным свидетельством того, что командование ВСУ может быть против такого шага, так как опасается массового отъезда молодежи из страны, что значительно снизит мобилизационный потенциал (особенно если война затянется и власти будут вынуждены снизить возраст мобилизации). Ситуация напоминает историю со сроками демобилизации. С конца 2023 года власти активно продвигали тему, что в новом законе о мобилизации будет указан предельный срок службы во время войны, по истечению которого военные смогут демобилизоваться. И этот срок (36 месяцев) действительно внести в законопроект. Но перед вторым чтением его оттуда убрали по настоянию военных.

Скандалы с Венгрией, Словакией и Польшей

Разгорается скандал с западными соседями Украины после очередного удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" в ночь на пятницу. Венгрия и Словакия заявили, что это остановило поставки российской нефти в их страны и направили жалобы в Еврокомиссию и США.

Вчера этот вопрос в откровенно троллинговой манере прокомментировал Зеленский, что вызвало новый виток конфликта.

Президенту задали вопрос, усилили ли эти удары шансы Украины на снятие вето со стороны Орбана по поводу вступления Украины в ЕС. "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", - ответил Зеленский.

Большего он не сказал, однако, судя по этой фразе, Киев ударами пытается надавить на Будапешт, который регулярно блокирует многие инициативы по Украине в рамках ЕС.

Венгрия после этого обвинила Зеленского в "грубых угрозах". "Владимир Зеленский использовал государственный праздник Украины, чтобы грубо пригрозить Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы со стороны украинского президента", - заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он заявил, что украинские удары по нефтепроводу - это "удары по нашей энергетической безопасности", которые "следует рассматривать как нападение на суверенитет".

"Никакая война, к которой мы не имеем никакого отношения, не может служить легитимным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от действий, ставящих под угрозу нашу энергетическую безопасность", - написал глава МИД Венгрии.

В ответ глава МИД Украины призвал Будапешт не указывать Киеву, что делать, но при этом призвал найти другие источники нефти.

"Я отвечу в венгерской манере. Вам не нужно указывать президенту Украины, что ему делать или говорить, и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии находится в ваших руках. Диверсифицируйте энергоносители и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", - написал Сибига в Х.

Возмущаются украинским ударам по "Дружбе" и в Словакии. Там заявили, что Украина может остаться без словацкого дизеля.

По словам главы МИД Словакии Юрая Бланара, атаки украинской армии на нефтепровод "не приносят пользы самой Украине". Он напомнил, что словацкий НПЗ "Словнафт" производит продукты из российской нефти и является крупным поставщиком дизеля в Украину, покрывая 10% её ежемесячного потребления.

"Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более, когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес — защитить эти поставки, и поэтому мы также открыто общаемся с украинской стороной", — сказал Бланар.

Отметим, что Словакия находятся на втором месте по поставкам дизеля для Украины после Индии, откуда Киев сейчас наращивает импорт нефтепродуктов. При этом значительная часть индийских нефтепродуктов производится из той же российской нефти.

С Польшей возник скандал иного рода. Ее президент Кароль Навроцкий ветировал закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев.

Речь идет, в частности, о выплате 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Этот закон нужно продлевать каждые полгода.

"Мы и далее являемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что "800+" положено только тем украинцам, которые работают. То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - заявил Кароль Навроцкий на брифинге.

В рамках этого законопроекта было продление оплаты Starlink для Украины, но из-за вето Навроцкого услуга не будет работать, сообщил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

"Кароль Навроцкий своим решением отключает Интернет в Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец Интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от Интернета", - пишет Гавковский в Х. Он не уточнил, до какого срока сейчас проплачен Варшавой Starlink для Украины.

"Лондонское выжидание Залужного"

Экс-главком ВСУ не исключает выдвижения на выборах и уже отказался присоединиться к партии Зеленского. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

"В частных беседах Залужный не подтвердил, что планирует идти в политику, но позволил себе порассуждать о том, какую платформу он мог бы предложить, если все-таки примет решение. Близкие к нему люди говорят, что он видит в Израиле образец, несмотря на его нынешние кровавые действия в Газе, рассматривая его как маленькую страну, окруженную врагами и полностью сосредоточенную на обороне", - пишет издание, показывая, что экс-главком допускает для себя возможность участвовать в выборах президента.

"Он будет позиционировать себя как жесткого лидера военного времени, который пообещает "кровь, пот и слезы" украинскому народу в обмен на спасение нации, как Уинстон Черчилль", - сообщает газета.

Хотя Залужный и держит интригу с выдвижением, в возглавляемое им посольство Украины в Лондоне "постоянно прибывает поток политических паломников, чтобы предложить услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли генерал баллотироваться".

Среди этих посетителей были украинские депутаты, активисты гражданского общества, представители богатых бизнесменов и даже бывший советник Трампа Пол Манафорт. "Он посетил Залужного, чтобы представить свои услуги в качестве политического консультанта в любой будущей избирательной кампании. Залужный отклонил предложение", - пишет The Guardian.

По ее информации, еще одним "частым гостем" был глава Офиса президента Андрей Ермак, однако, как пишет издание, успеха в своей миссии он не добился.

"На встрече в ноябре прошлого года, как сообщил осведомленный источник, Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы выступить единым фронтом перед будущими выборами. Залужный отказался, но пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается война, сообщил источник. "Если я решу, что хочу идти в политику, вы услышите это сначала от меня, в частном порядке", — сказал Залужный Ермаку", - приводится в статье ещё одно свидетельство того, что Залужный не исключает своего участия в выборах.

Издание также пишет, что после перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Залужный не ответил на звонок вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Вэнс и другие люди из окружения Трампа, по-видимому, прощупывали тогда потенциальные альтернативы Зеленскому. Команда Вэнса пробовала различные дипломатические и другие каналы, чтобы достучаться до Залужного. Залужный, посоветовавшись с главой администрации Зеленского, отказался отвечать на звонок", - сообщает газета, добавляя, что после скандала в Белом доме генерал встретил Зеленского в аэропорту и сфотографировался с ним.

При этом издание пишет о напряженных отношениях Залужного и Зеленского, которые тянутся ещё с периода до вторжения.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны, пишет The Guardian, Залужный настаивал на более интенсивной подготовке к нападению России.

Но Зеленский "не был уверен в том, что страх перед вторжением реален и считал, что даже если это так, чрезмерная подготовка посеет панику среди населения и может дать россиянам предлог для вторжения".

По данным газеты, на заседании СНБО за два дня до войны Залужный и тогдашний министр обороны Алексей Резников высказались за введение военного положения, но Зеленский "все еще опасался создания паники".

"В конце концов, Совбез проголосовал за принятие менее строгих мер. Россия вторглась через 2 дня", - пишет издание.

После начала вторжения противоречия между президентом и главкомом ВСУ сохранились и, по мере затягивания войны, "между двумя мужчинами росло напряжение".

"Почти каждая стратегическая встреча заканчивалась разногласиями. В президентской команде также росло беспокойство по поводу популярности Залужного. Казалось, он развивал неприкасаемый мифический статус". В итоге к февралю 2024 года Зеленскому "надоело" и он отправил Залужного в отставку.

Подробнее о том, пойдет ли Залужный на выборы мы писали здесь.