Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат проживает за границей. По возрасту он является военнообязанным.

Она сказала журналистке, что ее брат "уезжал не во время полномасштабной войны", а до ее начала, и подтвердила, что после начала войны он не вернулся.

Ранее народная депутат Марьяна Безуглая написала о том, что брат Юлии Свириденко выехал учиться в Лондон и не вернулся.

По ее утверждению, Виталий является главой Черниговской областной федерации стрельбы и еще в ноябре 2021 года, когда Россия уже активно готовила вторжение, выдавал сертификаты на именные стипендии спортсменам, то есть находился в Украине.

Также Виталий Свириденко ранее являлся депутатом Черниговского облсовета и представлял партию "Слуга народа".

Напомним, что также у бывшего министра обороны, а ныне главы СНБО Рустема Умерова семья давно проживает в США практически в полном составе. Также ходили слухи о его американском гражданстве.

Антикоррупционеры уже показали имение семьи Умерова в США - у него дом с бассейном во Флориде, а также картинная галерея.