Премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную Раду законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный побег за границу.

Законопроект премьера предлагает наказывать за незаконное пересечение границы или за попытку незаконного пересечения границы во время военного положения штрафом от 119 до 170 тыс. грн или лишением свободы на срок до трех лет.

При этом можно будет избежать уголовной ответственности, если вернуться в Украину в течение трёх месяцев после пересечения границы и сообщить о нарушении (если к этому моменту человеку еще не сообщат о подозрении).

Отметим, что сейчас уклонистов, которые пытаются незаконно пересечь границу и уйти за границу через Тису или горы, чаще всего доставляют в ТЦК. Также им грозит административный штраф. Уголовной ответственности нет.

Также законопроект предлагает установить ответственность за нарушение срока пребывания за границей для призывников, военнообязанных и резервистов - штраф от 34 до 51 тыс. грн или тюремный срок от 3 до 5 лет.

Кто устанавливает сроки пребывания украинских мужчин за границей, в законопроекте не указано.

В законопроекте говорится, что при возвращении в течение месяца после истечения установленного срока пребывания за рубежом, ответственность не применяется.

Опять же, кто устанавливает этот срок, в документе не оговаривается.

Но, вероятно, речь о людях, которые выезжают за рубеж в командировки либо в отпуск, имея ограниченное по времени разрешение от работодателя.

Также вводится уголовная ответственность за демонтаж пограничных укреплений - видимо, это направлено против жителей приграничных сёл, которые часто переправляют людей за границу.

Министерство внутренних дел сообщает, что это оно разработало законопроект об уголовной ответственности за незаконный выезд за границу, внесенный в Раду премьером Свириденко.

"Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей. Наша ответственность – обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время", - заявляет МВД.

Помимо сроков за незаконный выезд, предлагается передать рассмотрение админдел об этом пограничникам – "это быстрее и эффективнее".

Отметим, что в этом году Госпогранслужба сообщала о снижении количества незаконно бегущих за границу.