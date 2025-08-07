Не больше 10% украинцев вернутся из заграничных стран, которые их приютили.

Так считает народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"У нас есть огромная проблема с судебной системой, защитой собственности и возможности доказывания своей правоты. Люди не вернутся в страну, где у них могут забрать все, где правоохранительные органы могут сделать с тобой все, что хочешь", – отметила нардеп.

Ранее Национальный банк Украины сдвинул на год свой прогноз о том, когда украинцы начнут возвращаться из-за границы.

В апрельском прогнозе НБУ закладывал, что в следующем году в страну вернутся 200 тысяч человек, а в 2027 - еще 500 тысяч. Теперь ожидается, что только в 2027 году вернутся 100 тысяч человек.

Отмечается, что негативные миграционные тенденции тормозят рост ВВП, а скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности.

Напомним, Евросоюз продлил защиту украинских беженцев до начала марта 2027 года, однако уже обсуждает программу их частичного возвращения.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.