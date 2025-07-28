Каждый пятый гражданин Украины, проживающий в Польше, уже оформляет польское гражданство.

Об этом во время интервью "Радио Свобода" сообщил украинский посол Василий Боднар.

Дипломат утверждает, что 70% беженцев, которые были вынуждены уехать в Польшу от войны, хотят вернуться, но для этого Украина должна создать условия.

"Те, кто действительно уже зацепился — 15–20%, подали документы на гражданство, открыли бизнес, чувствуют себя комфортно. Но большинство говорят: если завтра закончится война, мы поедем домой", — сказал Боднар.

По его словам, важно поднимать тему отношения в Украине к тем, кто вернулся из-за рубежа.

"Уже есть прослойка людей, которые вернулись, и они говорят, что мы столкнулись с буллингом в школе, когда дети, которые оставались и уезжали во время войны, не понимают друг друга. Это определенная проблема. Очевидно, что государственная политика по возвращению, по объединению, по созданию условий наиболее желанна", - добавил посол.

Ранее сообщалось, что Польша заработала на украинских беженцах в восемь раз больше, чем предоставила помощи.

Между тем из Украины продолжается отток населения. Согласно майской статистике, с начала текущего года еще 104 тысячи граждан уехали в Европу.