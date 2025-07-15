Совет Европейского Союза принял окончательное решение о продлении действия временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщает "Суспильне".

Решение принято на основании директивы, позволяющей продлевать действие временной защиты в условиях, когда возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека. В Совете ЕС отметили, что вторжение России в Украину продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической.

Статус временной защиты позволяет украинцам законно проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в странах ЕС без необходимости получения убежища.

Государства - члены ЕС продолжат обмениваться информацией, чтобы избежать дублирования статусов в разных странах.

По данным Брюсселя, сейчас временной защитой в странах Евросоюза пользуются более 4,3 миллиона украинцев.

Ранее мы сообщали, что Польша инициировала обсуждение стратегии постепенного прекращения временной защиты "после достижения справедливого мира" в Украине.

Также мы рассказывали, что украинцам в Великобритании не дают статус беженцев.