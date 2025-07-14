В течение двух лет за рубежом начнут появляться центры поддержки украинских беженцев. Их откроют в рамках нового экспериментального проекта от Министерства национального единства.

Об этом говорится в принятом постановлении Кабинета министров.

Целью проекта является единение украинцев за границей. Согласно постановлению, экспериментальный проект рассчитан на два года.

Поддержка украинцев, которые в результате войны оказались за пределами страны, будет продолжаться до их возвращения на родину.

Власти должны утвердить порядок использования средств из госбюджета, а процедуры закупок для реализации этого проекта будут осуществлять в упрощенном режиме.

Правительство обязало Министерство национального единства в течение месяца разработать полную нормативную базу для запуска инициативы.

Ранее сообщалось, что в этих центрах украинцам обещали подбирать работу в Украине с бронью от мобилизации. Таким образом власти планируют завлекать украинцев домой.

В то же время министр национального единства Алексей Чернышов, который курирует процесс запуска этих центров, в настоящее время является фигурантом уголовного дела, а его министерство, по слухам, могут ликвидировать.