Министерство национального единства, возглавляемое вице-премьером Алексеем Чернышовым, которого подозревают в коррупции, могут ликвидировать.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным издания, министерство создавали, чтобы трудоустроить Чернышова в правительстве, после чего попытаться наладить работу с украинцами за рубежом на случай выборов. Но поскольку выборы пока не ожидаются, а уровень поддержки президента Владимира Зеленского за рубежом "не соответствует ожиданиям Банковой", то интерес к этой теме спал.

"Это было такое "крафтовое" министерство. Мы попробовали – не получилось. Может, не стоит его дальше и тянуть. Пока вообще окончательной уверенности нет, что что-то будет. Президент с Ермаком вернулись со своих саммитов НАТО и ЕС, и как-то тихо. Никого не дергают. Посмотрим", - говорит один из влиятельных представителей "Слуги народа".

При этом отмечается, что желающих возглавить ведомство после коррупционного скандала с Чернышовым также нет. Из-за этого предполагается, что Минед могут "слить" в МИД или другое министерство.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщает, что окончательное решение еще не принято, поскольку медийно информация о ликвидации министерства единства может выглядеть неприглядно.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Чернышову в виде залога в размере более 120 миллионов гривен без взятия под стражу.

Подробнее о скандале вокруг него мы писали в отдельном материале.