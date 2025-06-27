НАБУ и САП потребуют отстранить вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова от должности на время следствия и установить 120 миллионов гривен залога.

Об этом сообщает НАБУ.

"НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности", - говорится в сообщении.

От Чернышова также потребуют:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

Напомним, суд по мере пресечения вице-премьеру состоится сегодня в 9 часов утра. Вице-премьер Чернышов уже прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения. Говорит, пришел "в отличном рабочем настроении".

В чём подозревают Чернышова, который вернулся в Украину в воскресенье, мы писали в отдельном материале.