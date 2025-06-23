Вице-премьер и министр национального единства Украины Алексей Чернышов, который вчера вернулся из-за границы, прибыл в Национальное антикоррупционное бюро, "чтобы разобраться в ситуации".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Чернышова, его позиция остается неизменной: "Все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать".

"Было много слухов о процессуальных действиях в отношении меня, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации", - добавил вице-премьер.

При этом он заверил, что открыт к взаимодействию с правоохранительными органами.

Напомним, против Чернышова, которого считают одним из самых близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновников, НАБУ расследует коррупционное дело. По данным СМИ, на прошлой неделе ему должны были вручить подозрение, но вице-премьер уехал за границу. При этом ходили слухи, что он оттуда уже не вернётся.

Однако "Страна" ещё в субботу писала, что Зеленский может приказать Чернышову вернуться, поскольку бегство вице-премьера стало бы сильным имиджевым ударом по президенту, а потом попытаться развалить дело против него в процессе расследования.

Судя по всему, именно по такому сценарию и начинают развиваться события.

Кроме того, Банковая нанесла вчера превентивный удар по собственнику "Украинской правды" Томашу Фиале, журналисты которой раскручивали скандал с Чернышовым: против бизнес-партнеров Фиалы и связанной с ним компании были введены санкции СНБО. Это выглядело как последнее предупреждение перед введением санкций уже против самого Фиалы, что могло бы уничтожить его основной инвестиционный бизнес.

Подробнее о подоплеке скандала вокруг Чернышова мы писали в отдельном материале.