Суд избрал меру пресечения вице-премьеру Чернышову - залог в 120 миллионов
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову в виде залога в размере более 120 миллионов гривен без взятия под стражу. От исполнения обязанностей вице-премьера, как того требовала Специализированная антикоррупционная прокуратура, его не отстранили.
О вердикте суда пишут украинские СМИ.
"Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично. Применить к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога. Определить залог в размере 120 миллионов 2668 гривен", - сказал следственный судья.
Также на Чернышова возложили несколько обязательств:
- прибывать по каждому вызову к детективу, прокурору или в суд;
- сообщать о смене места жительства или работы;
- не отлучаться из Украины без разрешения;
- не общаться с подозреваемыми и свидетелями в уголовном деле.
Эти обязательства возложены на чиновника до 27 августа. Что касается залога, то Чернышов должен внести его не позднее пяти дней и предоставить подтверждающий документ.
Напомним, на днях Чернышов вернулся в Украину на фоне слухов о том, что он сбежал за границу, и заявил о "кампании по дискредитации".
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