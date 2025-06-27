Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову в виде залога в размере более 120 миллионов гривен без взятия под стражу. От исполнения обязанностей вице-премьера, как того требовала Специализированная антикоррупционная прокуратура, его не отстранили.

О вердикте суда пишут украинские СМИ.

"Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично. Применить к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога. Определить залог в размере 120 миллионов 2668 гривен", - сказал следственный судья.

Также на Чернышова возложили несколько обязательств:

прибывать по каждому вызову к детективу, прокурору или в суд;

сообщать о смене места жительства или работы;

не отлучаться из Украины без разрешения;

не общаться с подозреваемыми и свидетелями в уголовном деле.

Эти обязательства возложены на чиновника до 27 августа. Что касается залога, то Чернышов должен внести его не позднее пяти дней и предоставить подтверждающий документ.

Напомним, на днях Чернышов вернулся в Украину на фоне слухов о том, что он сбежал за границу, и заявил о "кампании по дискредитации".

Мы рассказывали, в чем его подозревают правоохранители.