Семьдесят процентов украинцев, покинувших страну после российского вторжения 24 февраля 2022 года не вернутся на подконтрольные Киеву территории даже в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышёв.

"Это надо признать," – отметил чиновник в ходе сегодняшнего форума "Война 2025. Оружие, люди, деньги".

По словам Чернышёва, после того, как в Украине станет безопасно с военной точки зрения, в страну вернётся только 30% от тех граждан, кто покинул её после начала полномасштабных боевых действий.

Ранее министр национального единства пообещал не принимать принудительных мер для возвращения украинцев из-за границы.

По данным Минединства, в настоящее время за рубежом находятся 20-25 миллионов наших граждан.

"Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет. Мы будем рады успеху украинцев за границей, если они находят себя место", – сказал Чернышов.

Напоминаем, в Украине завершается 1098-й день войны. Последние новости с главными событиями 25 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска неприятеля впервые за долгое время продвинулись в селе Белогоровка Луганской области. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, село частично захвачено. Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами почти всей территории Луганской области летом 2022 года. Также армия РФ продвинулась со стороны Великой Новосёлки, бои подошли к деревням Бурлацкое и Скудное.

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